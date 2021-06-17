Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор 43-летнему уроженцу Чеченской республики. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу через посредника. По данным прокуратуры

Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор 43-летнему уроженцу Чеченской республики. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу через посредника. По данным прокуратуры региона, в 2016 году мужчину приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Но в связи с нарушениями, которые допускал осужденный, его перевели во Владимирский централ – тюрьму №2. Чтобы вернуться обратно