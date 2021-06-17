В Кемерово произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животными. Один из местных жителей выбросил из окна пятого этажа двух собак. Инцидент произошёл на почве ссоры мужчины с женой, ..

В Кемерово произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животными. Один из местных жителей выбросил из окна пятого этажа двух собак.Инцидент произошёл на почве ссоры мужчины с женой, которая и привела в дом бездомных животных. Её 48-летний супруг, находившийся в нетрезвом виде, пришёл в ярость и расправился с питомцами. Обе собаки погибли после падения. Очевидцы происшествия обратились в полицию, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в соответствии с которым мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал "".