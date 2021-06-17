Житель Владимира обвиняется в незаконном приобретении и сбыте технических средств предназначенных для негласного получения информации.

Житель Владимира обвиняется в незаконном приобретении и сбыте технических средств предназначенных для негласного получения информации.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жителя Владимира за незаконное приобретении и сбыт технических средств предназначенных для негласного получения информации.По версии следствия мужчина незаконно сбыл действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотруднику УФСБ России по Владимирской области специальное техническое средство – оборудованный двумя микрофонами передатчик аудио сигнала, закамуфлированный под бытовую розетку, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.Расследование уголовного дела продолжается.Фото