Работники деревоперерабатывающего предприятия похитили 150 литров топлива для дальнейшей продажи.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28 и 59-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что фигуранты в апреле текущего года слили 150 литров дизельного топлива из цистерны, находящейся на территории деревоперерабатывающего предприятии, где они работали.Установить личности злоумышленников удалось, благодаря случайным очевидцам произошедшего.Фигуранты были задержаны и дали признательные показания, пояснив, что планировали реализовать похищенное, однако, не сумев сделать этого, вылили топливо.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.