Запрещенные материалы удалены.
Житель Судогодского района оштрафован за экстремизм «Вконтакте».
Судогодская прокуратура и с УФСБ по Владимирской области обнаружили на личной странице пользователя видеоролики, идентичные тем, которые признаны экстремистскими.
«Осуществлялось их хранение, записи находились в открытом доступе, могли просматриваться и скачиваться», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.
В результате на владельца страницы завели дело, по результатам рассмотрения которого он был оштрафован. Запрещенные материалы удалены.