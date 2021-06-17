Запрещенные материалы удалены.

Житель Судогодского района оштрафован за экстремизм «Вконтакте».Судогодская прокуратура и с УФСБ по Владимирской области обнаружили на личной странице пользователя видеоролики, идентичные тем, которые признаны экстремистскими.«Осуществлялось их хранение, записи находились в открытом доступе, могли просматриваться и скачиваться», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.В результате на владельца страницы завели дело, по результатам рассмотрения которого он был оштрафован. Запрещенные материалы удалены.