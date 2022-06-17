Он организован Владимирским областным театром кукол при поддержке департамента культуры области, суздальских властей и Российского Союза уличных театров и артистов. Праздник

Он организован Владимирским областным театром кукол при поддержке департамента культуры области, суздальских властей и Российского Союза уличных театров и артистов. Праздник проводится в рамках года культурного наследия и подготовки к празднованию 1000-летнего юбилея со дня основания Суздаля. На фестивале ожидаются театральные коллективы из Владимирской области, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы и Твери. На 10 площадках