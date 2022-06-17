Также сильно выросли цены в Новороссийске и Геленджике.

Также сильно выросли цены в Новороссийске и Геленджике.За последние три года домовладения в курортных районах Краснодарского края продемонстрировали серьезный рост цен. Значительнее всего – сразу на 84% – подорожали дома в Туапсе, до 9,7 млн рублей.Самые дорогие дома традиционно предлагаются в Сочи. Средняя цена дома здесь достигла 33,2 млн рублей, увеличившись на 38% за три года.Второе место по ценам занимает Геленджик, где средняя стоимость дач и коттеджей выросла на 45% и достигла 22,4 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Анапа со средней ценой дома 12,2 млн рублей. Объекты здесь показали минимальный прирост в регионе за три года – на 20%.В Новороссийске дома подорожали почти на 54%, до 10,1 млн рублей.В среднем дачи и коттеджи на курортах Краснодарского края подорожали на 43%, до 17,5 млн рублей. Средняя цена «квадрата» сейчас составляет 102,9 тыс. рублей, площадь реализуемого домовладения – 170 кв. м.Активный рост цен на дома, в частности, объясняется временным запретом на строительство высотных ЖК. При этом сильнее всего дорожают объекты в таких недооцененных локациях, как Туапсе.