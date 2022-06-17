На них завели уголовное дело.

На должностных лиц ВлГУ и руководителя компании-подрядчика возбуждено уголовное дело по факту хищения 11 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Три представителя университета подготовили документацию о необходимости закупки специального программного обеспечения для оборудования. ВУЗ заключил четыре договора о проведении указанных работ, а также испытаний опытного образца, которые контрагентом исполнены не были.Однако акты приёмки подписаны, деньги предпринимателю перечислены.На днях, 14 июня, два сотрудника ВлГУ и бизнесмен задержаны, ещё один подельник отпущен под подписку о невыезде.