Выручка от продажи жилья может составить до 25 млрд рублей.

Выручка от продажи жилья может составить до 25 млрд рублей.Застройщик «» приобрел участок площадью три гектара на Живописной улице, рядом со стадионом «Октябрь». Стоимость сделки могла составить до 2 млрд рублей. Продавцом выступил экс-руководитель НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов.По оценке экспертов, на данном участке можно возвести около 100 тыс. «квадратов» жилой недвижимости. Инвестиции в строительство составят порядка 14 млрд рублей, а выручка от реализации жилья – до 25 млрд рублей.Земельный участок имеет статус природного объекта, что подразумевает ряд ограничений при его застройке. Например, столичные власти могут потребовать у застройщика озеленить какой-нибудь другой район в качестве компенсации за вырубленные деревья у стадиона.Впрочем, в пользу девелопера играет отмена публичных слушаний в Москве. Это может значительно упростить согласование проекта жилого комплекса.ГК «Инград» – крупный российский застройщик, портфель проектов которого составляет более 2,7 млн кв. м жилья. В настоящее время в стадии строительства находится более 900 тыс. кв. м. В первой половине 2021 года выручка компании составила 28,8 млрд рублей.