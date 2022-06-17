Можно без преувеличения сказать, что в этом году первичное звено здравоохранения в Александровском районе переживает свой «ренессанс».

Планы на будущееНапример, в Струнине, где ещё несколько лет назад были серьёзные проблемы с оказанием медицинской помощи местным жителям, скоро построят современную взрослую поликлинику. Более того, за время с 2022 по 2023 год должны отремонтировать поликлинику в Александрове на ул. Восстания 1905 года, 9. Поликлиника в Карабанове, в свою очередь, преобразится до 2024 года. На 2025 год наметили сразу 2 масштабных проекта - отремонтировать поликлиники в Александрове на ул. Кубасова, 2, и в посёлке Балакирево.Не забывают и про модернизацию сельской медицины. В следующем году новый ФАП должны возвести в деревне Новожилово. В 2025 году современные, оснащённые всем необходимым оборудованием медучреждения появятся в селе Годуново, в посёлке Арсаки и деревне Бакино, а в деревне Лизуново откроют новую амбулаторию.В медучреждения стараются «вербовать» молодых и амбициозных специалистов. В их распоряжении - лучшие «инструменты». В пресс-службе областной администрации рассказали, что только за прошлый год Александровская районная больница по программе модернизации первичного звена здравоохранения получила 21 единицу современного медицинского оборудования и 15 легковых автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.- Наша область продолжит выполнять все взятые на себя социальные обязательства в сфере здравоохранения, чтобы медицина шаговой доступности была удобной не только для жителей крупных городов, но и сельской местности, малых городов и посёлков, - сказал глава региона Александр Авдеев.«Идёт на поправку»Кстати, недавно современный УЗИ-аппарат получила женская консультация Александровской райбольницы. По словам заведующего отделением Вадима Комарова, районная акушерско-гинекологическая служба впервые «вооружилась» оборудованием такого класса. «Аппарат очень современный, мощный, с большей проникающей способностью, ярко выраженным изображением. С его помощью гораздо легче находить внутриутробную патологию и пороки развития у детей. У него 4 датчика, один из которых - объёмный, он позволяет проводить 3D-сканирование», - уточнил Вадим Сергеевич.- Государство делает многое, чтобы качественная и современная медицинская помощь была доступна людям в любой точке их проживания. Благодаря федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» медицинские учреждения активно обеспечивают современным оборудованием и диагностическими аппаратами. Идут ремонты в лечебных учреждениях, строят новые больницы, ФАПы, амбулатории, поликлиники. Это вселяет надежду, что «дело в медицине идёт на поправку». Но тут же должен сказать, что проблем в здравоохранении ещё непочатый край. И это не только в нашем регионе. Такая же ситуация существует во всей стране. Будем решать проблемы, стараться, чтобы намеченные задачи решили и люди получали достойное качественное медицинское обслуживание, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.