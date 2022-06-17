С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152103 владимирцев.

Во Владимирской области на 17 июня выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 1 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном и 2 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152103 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41335 заболевших во Владимире, 17938 - в Ковровском районе и 16802 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.