Чаще всего их приобретают ради экономии.

Чаще всего их приобретают ради экономии.В предложении вторичного жилья в Москве есть небольшая доля квартир, размещенных на первых этажах жилых комплексов, – всего 7%. Чаще всего такие лоты приобретают те, кто стремится сэкономить. Квартира на первом этаже может быть на 35% дешевле, чем аналогичное жилье, но размещенное выше.Стоимость самого доступного жилья на первом этаже составляет 4,8 млн рублей. За эту сумму можно приобрести студию площадью 20 «квадратов» у метро «Боровское шоссе».«Двушка» обойдется минимум в 8,2 млн рублей. За эту цену предлагается квартира площадью 46 кв. м на Волгоградском проспекте, которой, впрочем, требуется ремонт.В такую же цену обойдется и трехкомнатная квартира площадью 54 кв. м в Метрогородке на востоке города.Наконец, самое доступное четырехкомнатное жилье площадью 63 кв. м стоит 11,5 млн рублей. Квартира находится в ЖК в пешей доступности от метро «Говорово».У квартир на первых этажах есть постоянные покупатели, на которых приходится около 10% от всех сделок. Во-первых, такое жилье выбирают маломобильные и пожилые граждане, чтобы избежать пользования лестницей и лифтом. Во-вторых, первые этажи предпочитают семьи из южных регионов России и стран СНГ, особенно многодетные. Наконец, жилье ближе к земле приобретают те, кто вырос в доме в сельской местности. Им важно, чтобы из окна был вид на кустарники, цветы и создавалось ощущение своего земельного участка.