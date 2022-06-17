Вопросы людей к председателю Законодательного Собрания области Владимиру Киселёву, как всегда, были самыми разными.

Вопросы людей к председателю Законодательного Собрания области Владимиру Киселёву, как всегда, были самыми разными.В этот раз - о льготных проездных для школьников, о шумных соседях и о помощи аграрию, который лишился сельских льгот после присоединения села к городской территории.Что за проезд?Проездной билет для школьника - это как минимум удобно и выгодно. Родители покупают ребёнку проездной по щадящей цене и спокойны целый месяц. Владимирцы, пользующиеся услугами троллейбуса, так и поступают. Стоит месячный билет для учащихся 330 рублей. И всё бы хорошо, однако троллейбусная сеть «Владимирпассажиртранса» охватывает не все уголки областного центра - такие, как Доброе, Веризино, Загородный, Нижняя Дуброва. А на автобус льготные проездные почему-то не предусмотрели. Только обычный проездной за 1700 рублей на 100 поездок. Жительница Владимира и мама 2-х детей Анна Зарубина спросила на личном приёме у Владимира Киселёва, нельзя ли дать возможность школьникам пользоваться единой проездной картой для поездок на всех видах муниципального транспорта, как это делают, например, в Рязани. Там такой билет стоит 400 рублей. В Нижнем Новгороде - 700, включая проезд на метро.Спикер Заксобрания ответил, что вводить новую льготу пока проблематично. Если уж решать этот вопрос на региональном уровне, нужно просчитывать расходы по компенсации перевозчикам на всю область, а это требует и времени, и денег. А вот бюджетное прогнозирование в нынешних условиях делать очень трудно.- Нужно посмотреть, как дальше будут развиваться события, как будет наполняться наш бюджет. И после этого уже пытаться вводить какие-то дополнительные льготы за счёт средств областного бюджета, - прокомментировал спикер.Сосед с перфораторомСледующий вопрос задал владимирец Кирилл Шишков. Активист Молодёжной думы при ЗС выразил чаяния многих жителей многоквартирных домов, у кого за стенкой живёт рукастый сосед с перфоратором. Словом, речь зашла о возможной поправке в областной закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области». Заявитель просит рассмотреть возможность законодательно сделать воскресенье «тихим днём». На все 24 часа без молотков и перфораторов.- Лично я такой почин полностью поддерживаю, - ответил спикер Заксобрания, - но вопрос этот дискуссионный. Многие жители как раз и ждут выходные дни, чтобы что-то отремонтировать в своей квартире собственными силами. Мы предлагаем молодым коллегам из Молодежной думы вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение. Если подавляющее большинство жителей области будет за то, чтобы внести это предложение, наверное, мы его внесём.Село или город?Пчеловод Юрий Васильев пришёл на приём к Владимиру Кисёлеву с личным вопросом. У Васильевых есть семейная пасека, и они планируют активно развивать свое дело. Пчёлам нужен зимовник, для технических и хозяйственных нужд Васильевым необходимы дом пасечника и дом пчеловода. Но денег нет. А нужно как минимум 6 миллионов. Для малого бизнеса на селе предусмотрен очень хороший грант «Агростратап», но он, согласно федеральной программе, доступен только тем ИП или крестьянско-фермерским хозяйствам, что зарегистрированы в сельской местности.- А его сельскохозяйственное производство находится в присоединённой к Владимиру территории - селе Мосино, - уточнил Владимир Киселёв. - Вопрос будем прорабатывать, обязательно обратимся в Федерацию. Нужно расширить эту программу и на городские территории. Ведь Мосино - это такое же село, просто формально находится на территории города.Поскольку помощь заявителю нужна уже сейчас, к беседе подключился директор областного «Бизнес-инкубатора» Александр Нестеров - он сообщил, где можно оперативно получить кредит под 5% на 3 года и подсказал другие варианты.Когда выборы?На заседании Законодательного Собрания назначили дату выборов главы региона. Жители области изберут первое должностное лицо 11 сентября.9 июня Депутаты Законодательного Собрания провели внеочередное заседание. В повестке - единственный вопрос: о назначении даты выборов главы региона. День голосования - 11 сентября 2022 года. Депутаты единогласно утвердили соответствующее постановление.Выборы будут досрочными. Планово они должны были бы состояться в 2023 году, по истечении 5-летнего срока полномочий прежнего губернатора Владимира Сипягина. Но в сентябре 2021 года он избрался в Государственную Думу, а 4 октября вместо него временно исполняющим обязанности назначили Александра Авдеева.Все последние месяцы периодически шли разговоры о том, что выборы в текущем году могут не состояться, а регионам, где их планировали, предоставят возможность изменить законодательство и провести голосование по кандидатуре главы в областном парламенте. Однако Александр Авдеев с самого начала высказывался за прямые выборы. «Выборы - это всегда вызов. Я полностью готов его принять», - написал он в марте в своем Telegram-канале.- Мы приняли решение о выборах губернатора, которые состоятся 11 сентября этого года в нашей области. Выборы досрочные. И я, конечно, приглашаю всех жителей уже сейчас - практически за 3 месяца до выборов - прийти и проголосовать за своего кандидата в губернаторы», - прокомментировал спикер облпарламента Владимир Киселёв.Школа жизниСтуденческие строительные отряды региона поддержали Депутаты ЗС: приняли закон о государственной поддержке студенческих отрядов в регионе.Развивать и поддерживать студенческие отряды - одно из приоритетных направлений в реализации региональной молодёжной политики. Минувшей зимой с просьбой поддержать это движение к депутатам ЗС обратились сами студенты.- По инициативе нашей Молодёжной думы, по инициативе студентов РАНХиГС - вместе с её ректором и депутатом Заксобрания Вячеславом Картухиным мы встречались с ребятами - они предложили внести закон о поддержке студенческих строительных отрядов, - рассказал Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания.Спикер ЗС и его заместитель - Вячеслав Картухин как раз и стали авторами столь ожидаемого законопроекта. Сейчас студенческие отряды области насчитывают около 500 человек: 6 отрядов занимаются педагогической деятельностью, 4 - строительной и ещё 2 - сервисной. Есть все основания полагать, что при господдержке ряды этого движения существенно вырастут.- Идею ребят мы сразу поддержали - она уходит корнями в традиции ещё советского студенчества, когда в каникулы группы студентов отправлялись работать на масштабные стройки, в бригады поездов дальнего следования, в пионерские лагеря. Это была не только возможность реализовать себя, но и неплохо подзаработать. Конечно, это нужно возрождать. Этого требует и наше народное хозяйство, наша экономика, да и сами студенты с удовольствием работают в каникулы, - поделился мнением Владимир Киселёв.Принятый закон о поддержке строительных отрядов устанавливает не только правовые основы, но также и формы государственной поддержки: информационной, организационной, поощрительной. Кроме того, закон, конечно, определяет источник финансирования. Поддерживать студотряды будут за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на молодёжную политику. Облпарламент принял закон сразу в 2-х чтениях.Студент: ребёнок или взрослый?Ещё одна мера поддержки материнства и детства начнёт действовать в области со следующего года.Депутаты ЗС приняли закон, по которому устанавливают льготы для 1,5 тыс. многодетных семей области.Сама жизнь подсказала скорректировать действующие нормы о многодетных семьях. Дело в том, что по прежним правилам таковыми считали только те, в которых возраст детей не превышает 18 лет. Как только сын или дочь достигают совершеннолетия, ребёнком считаться они перестают. Но на практике далеко не всегда юридически взрослый член семьи тотчас становится финансово самостоятельным. В частности, речь идёт о студентах-очниках. Как правило, они на годы учёбы продолжают оставаться на родительском обеспечении. При этом всех положенных «по многодетности» льгот семья лишается - ребёнок-то уже вырос.Устранить такую несправедливость и призван новый закон. Инициатором принять его выступил глава региона Александр Авдеев, а в ЗС документ единодушно поддержали. Таким образом, с 1 января 2023 г. многодетная семья будет продолжать считаться таковой и получать все положенные льготы и после достижения ребёнком 18 лет при условии, если тот студент - очник.Разумеется, и в этом случае предусматривается возрастной порог, но он уже выше - не 18, а 23 года. Если обучение закончится раньше (до 23 лет), то и статус многодетности снимается.- По прогнозам аналитиков, восстановить статус многодетных благодаря этому закону смогут 1,5 тыс. семей. Конечно, потребуются дополнительные бюджетные расходы - примерно 78 млн руб. в год. Но это вполне посильная нагрузка для областной казны, а для многих и многих многодетных семей - существенная и очень нужная им помощь. Поддержка материнства и детства была и остаётся одним из важнейших приоритетов в нашей работе. Отрадно, что сейчас это направление смело можно назвать трендом всей государственной политики - как на региональном, так и на федеральном уровне, - пояснил принятие закона спикер облпарламента Владимир Киселёв.