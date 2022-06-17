Напомним, что медаль в честь хирурга Николая Орлова учреждена в конце 2020 года. Ей награждаются врачи и медицинские работники, которые проявили себя, в том числе во время пандемии коронавируса.

Накануне профессионального праздника 8 медицинских работников Владимирской области награждены медалью Орлова «За медицинскую доблесть». Указ подписал Александр Авдеев.Высокого звания удостоены:Напомним, что медаль в честь хирурга Николая Орлова учреждена в конце 2020 года. Ей награждаются врачи и медицинские работники, которые проявили себя, в том числе во время пандемии коронавируса.