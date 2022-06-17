Владимирская область и группа компаний «КАМАЗ» расширяет сотрудничество в сфере производства автокомпонентов.

Владимирская область и группа компаний «КАМАЗ» расширяет сотрудничество в сфере производства автокомпонентов. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.В рамках ПМЭФ НПК «Автоприбор» подписал с автогигантом соглашение о поставке в Татарстан датчиков к двигателям грузовиков.«Нам удалось создать условия для выпуска широкой линейки автокомпонентов, способных заменить импортную продукцию. Соглашение повлияет и на развитие новых технологий, и на увеличение кадров. Надеемся, что благодаря нашему сотрудничеству все российские автомобили будут оснащены российскими комплектующими», – прокомментировала гендиректор «Автоприбора» Татьяна Диесперова.«Муроммашзавод» и «КАМАЗ» создадут совместное предприятие, на котором будут разрабатывать и производить рулевые механизмы с электроусилителями, электротрансмиссии, мехатронные устройства генерации и рекуперации электроэнергии, а также другие электромеханические устройства.