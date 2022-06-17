В Александровской РБ внедряют современные виды медицинской помощи.

Современные медицинские технологии становятся доступными жителям районов нашей области. И речь идёт не только об материальной базе, новых методах. Никакая техника не будет работать без профессионалов, и кадровое обеспечение - сейчас задача № 1 в медицине. Например, в Александровской РБ смогли привлечь в коллектив новых высококвалифицированных специалистов, и это значительно расширило возможности больницы.Новый этапБез преувеличения можно сказать, что РБ переживает новый этап своей долгой жизни, повышая качество оказания медицинской помощи. Острый дефицит медицинских кадров в Александрове во многом связан с близостью к Подмосковью, где условия для медиков значительно лучше. Но, хотя кадровый вопрос и сейчас остаётся напряжённым, определённые сдвиги есть. Например, александровцы уже не должны отправляться за пределы района, если появилась необходимость, к примеру, в нейрохирургической помощи, операции по замене тазобедренного сустава.Это оказалось возможным, когда в коллектив районной больницы из Подмосковья пришли сильные врачи: нейрохирург Сергей Сергеевич Сергеев и ортопед-травматолог Алексей Олегович Сизиков. Они работали в Мытищинской больнице, где травматология была одна из самых передовых в Московской области. Но в период пандемии учреждение перепрофилировали в ковидный госпиталь.Сергей Сергеевич теперь служит в травматологическом отделении АРБ и планирует расширять лечение заболеваний, связанных с нейрохирургической патологией.- Сейчас мы уже можем проводить операции при грыжах позвоночника, на периферии нервов, закрывать дефекты черепа. Важно, что такую сложную медицинскую помощь люди могут получать по месту жительства, в своём родном городе. Раньше пациентов направляли в Москву или другие крупные областные центры, либо докторов доставляли в районный центр санавиацией.Первой нейрохирургической операцией, которую провели александровские специалисты, стала операция на позвоночнике в феврале 2022 года. В результате неудачи у таких пациентов могут не срастись переломы, они остаются инвалидами с параличом. Александровские медики смогли поставить на ноги своего пациента, он благополучно прошёл восстановительный период.Радость движенияОперации на тазобедренном суставе вводит в постоянную практику новый заведующий травматологическим отделением АРБ Алексей Олегович Сизиков. Их теперь проводят в Александровской больнице планово, по полису ОМС.Алексей Олегович говорит, что Александровская РБ почти полностью оснащена необходимым оборудованием, остальное планируют докупить.- Особенно часто операции на тазобедренном суставе необходимы людям с переломом шейки бедра, - поясняет он. - Все мы знаем, как часто бывают такие переломы у пожилых и как им трудно уезжать за медицинской помощью далеко от дома. Мы поставим операции на поток, оказывая помощь в полном объёме по полису обязательного медицинского страхования.Мытищинских врачей пригласил в больницу главный врач Валерий Анатольевич Янин. В Александрове для них открылось широкое поле деятельности, которое они осваивают вместе со своими опытными александровскими коллегами.Без боли и страхаВ особой помощи, уходе и поддержке нуждаются больные с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Благодаря усилиям коллектива больницы паллиативные пациенты получили возможность стационарного лечения в родном городе. Это новое для России направление, пока даже в Москве стационаров с паллиативной помощью почти нет.Отделение паллиативной помощи на базе больницы в г. Струнино открыли в январе 2022 года в недавно отремонтированном корпусе. Отделение хорошо укомплектовано. Во всех палатах есть подводка кислорода. Есть необходимое оборудование для лежачих больных, например, вертикализаторы, чтобы больного поднять и провести необходимые медицинские и гигиенические процедуры.Получить паллиативную помощь можно бесплатно - услугу финансируют за счёт средств бюджета Владимирской области. Обычно в отделение АРБ пациенты поступают после консилиума из отделений больницы: терапии, хирургии, кардиологии, неврологии. В некоторых случаях врачи приходят к заключению, что несмотря на проведённое лечение, спасти пациента, к сожалению, невозможно. Госпитализировать пациента в отделение можно также и по решению врачебной комиссии поликлиники, в которой он наблюдается.Как правило, самая большая группа людей, нуждающихся в паллиативной помощи - это пациенты с онкологическими заболеваниями. Они составляют 30-36% от всех обращающихся в стационар. Поступают больные с хронической сердечной недостаточностью и больные с заболеваниями лёгких.Ценность жизниЗаведующий отделением Константин Васильевич Вересов рассказал, что основные принципы паллиативной помощи направлены на контроль симптомов, на создание условий, в которых пациент мог дожить свою жизнь в довольно комфортных условиях, без тягостных страданий от болезни. - Главная задача паллиативной медицины - сохранить до последнего часа качество жизни пациента, чтобы он не испытывал мучительных болей и панического страха, - рассказал заведующий.- Это борьба с болью, с нарушениями дыхания, системы пищеварения. Все исследования и манипуляции назначают индивидуально, только тогда, когда есть надежда, что их результаты помогут улучшить качество жизни больного. Это избавляет пациентов от лишних неприятных процедур.В обязанности медиков входит и борьба с психологическими проблемами: страхом, тревогой, депрессией. И здесь важны не только работа психолога и поддержка родственников. Большую роль в отделении играют медицинские сестры и санитарки, которые постоянно общаются с больными и находятся с ними круглосуточно.Уход за таким больным, помимо материальных затрат, требует чрезвычайного терпения и огромного временного ресурса. Поэтому специалисты паллиативной помощи всё более востребованы, а порой, просто необходимы.Открытие паллиативного отделения -наша давняя мечта, и мы рады, что задуманное осуществилось. Наша задача сделать так, чтобы люди, страдающие от болезней, которые невозможно вылечить, уходили из жизни достойно, безболезненно, получая медицинскую помощь, и в комфортных условиях.Администрация РБ и дальше планирует уделять приоритетное внимание развитию современных технологий и направлений, укреплению материально-технической базы, созданию достойных условий для работы медперсонала и лечения пациентов.Дорогие коллеги!Пожелание здоровья близкому человеку как залог долголетия - самое частое высказывание, звучащее на любом празднике. А самые главные люди, которые помогают сохранить и вернуть это здоровье, - это медицинские работники!Медицина требует невероятного терпения, доброты, мужества, решительности, преданности своему делу. Без ваших рук и ваших сердец новинки оборудования и высокие технологии только производственная база. Именно ваш труд, знания, профессионализм определяют результат.Дорогие друзья, пусть чаще звучат слова признательности за ваш самоотверженный труд, талант и мастерство, за верность своему призванию, внимание и любовь к людям.От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!Валерий Анатольевич Янин, главный врачГБУЗ ВО «Александровская районная больница»