В этом году акцию День без турникетов посвятят Московской неделе моды. С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии пройдут бесплатные экскурсии.

В этом году акцию "День без турникетов" посвятят Московской неделе моды. С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии пройдут бесплатные экскурсии.Обычно акция "День без турникетов" длится три дня. В этом году бесплатные экскурсии будут проводиться целую неделю, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.Участники узнают много интересного о производстве одежды и обуви. Более того, экскурсанты смогут заняться шитьем и кастомизацией вещей.Так, на предприятии по производству женской одежды им расскажут о том, как вещь проходит путь от эскиза до продажи в магазинах. На ювелирном производстве участники экскурсий узнают об отличиях настоящий золотых изделий от поддельных.Подготовлены и мастер-классы. Профессиональные художники расскажут о работе с джинсовой тканью, научат смешивать оттенки, выводить контурные линии.Организаторы одной из площадок подготовили для экскурсантов профнавигационный тур. Участники смогут посетить магазин тканей, фотостудию, студию печати, швейное производство и шоурум.Любой желающий сможет присоединиться к круглому столу, посвященному современным трендам и их влиянию на индустрию моды. Мероприятие организуют в рамках экскурсии в профессиональный коворкинг для брендов.Напомним, что Московскую неделю моды столичные культурные и развлекательные пространства – музеи, выставочные залы, библиотеки и сеть кинотеатров "Москино". Они подготовили свои тематические программы.Посетители площадок познакомятся с историей современного театрального костюма, узнают о тенденциях молодежных причесок и многое другое. Жителей и гостей столицы ждет более 60 мероприятий.