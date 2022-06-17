Силуанов сообщил об увеличении расходов бюджета России на 3 трлн рублей.

В 2022 году расходы бюджета России составят 26 триллионов рублей. Это на три триллиона больше, чем было запланировано ранее. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке, который состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы в этом году дополнительно три триллиона сверх плана выделяем на такого рода решения (на субсидирование импорта. — Прим. Лайфа). Общий объём расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 триллионов", — сказал министр.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справляется с санкционным давлением. Он также отметил, что у нашей страны есть достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать развиваться, несмотря на попытки Запада как-то её "задержать, остановить, вовсе повернуть назад".