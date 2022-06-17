День медицинского работника посвящён людям, для которых медицина стала призванием, и тема кадрового обеспечения в этот праздник звучит особенно актуально.

Ждут молодёжьРегиональное здравоохранение по-прежнему работает в условиях кадрового дефицита, и Камешковская Центральная районная больница - не исключение. И всё же, если раньше в коллективе преобладали работники в возрасте за 60 лет, то теперь количество молодёжи заметно выросло.Чем же привлекает районная больница молодых специалистов? Об этом мы спросили главного врача ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» Сергея Тимкина.- Прежде всего скажу, что кадров всё равно катастрофически не хватает. Многие сотрудники уже достигли пенсионного возраста. Нам остро не хватает фельдшеров на станции «Скорой помощи». Специалисты уезжают во Владимир, где выше зарплата, лучше условия. Такую проблему без помощи руководства области не решить. А пока на «скорой» работают 1-2 бригады вместо 4-х. При этом техники хватает, и ещё до конца 2025 года больница должна получить 6 автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому и т.д.Тем не менее, в коллектив вливаются новые, подающие надежды кадры. Недавно к нам присоединились фельдшер и терапевт. Больница полностью укомплектована педиатрами.Олег Кечев, заведующий отделением Скорой медицинской помощи подтверждает, что кадровая проблема есть.- Тем ценнее те, кто преданно работает на своих местах, - дополнил он. - Мы обслуживаем не только город, но и район. Сейчас ожидаем традиционного роста больных в связи с приездом дачников.Для комфорта пациентовКадры в ЦРБ требуются и для обеспечения работы 14 ФАПов. По региональной программе нацпроекта «Здравоохранение» в районе завершают строить амбулаторию в д. Сергеиха и ФАП вс. Горки, планируют открыть новые ФАПы в пос. Дружба и Краснознаменский, в Патакино и д. Новая Быковка.Материальную базу ЦРБ тоже постоянно обновляют. В последние годы отремонтировали поликлинику и стационар для взрослых, модернизировали системы отопления и водоснабжения, улучшили бытовые условия для пациентов и медперсонала. В этом году больница получила цифровой рентген-аппарат, закупят и аппарат МРТ.Значительно преобразовали детскую поликлинику. Для маленьких пациентов создали комфортную среду и доступную навигацию. Эффективная система распределения потоков пациентов формирует позитивный имидж поликлиники.Бесценный опытИ.о. начмеда Камалиддин Низамов рассказал, что вскоре откроют новое гинекологическое отделение на 12-15 коек, обеспеченное современным оборудованием, в том числе эндоскопическим. Осталось набрать персонал.- Нам не хватает терапевтов, узких специалистов,- говорит начмед. - Несмотря на дефицит кадров, мы сохранили костяк коллектива. У нас работают грамотные, сильные профессионалы с огромным стажем и бесценным опытом.До апреля 2022 года в больнице был ковидный госпиталь, ставший одним из лучших в области. Это отметил и министр здравоохранения Михаил Мурашко, посетивший нашу область во время пандемии. Он обратил внимание на высокий уровень организации, технического обеспечения ЦРБ, охват населения прививочной кампанией. Сейчас заболеваемость новой коронавирусной инфекцией пошла на спад, коллектив возвращается к обычному режиму работы, но нагрузка остаётся по-прежнему высокой.Уважаемые коллеги!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём медицинского работника!Наша профессия, не знающая праздников и выходных, требует большого терпения, мужества и душевной чуткости. Вместе с нами этот праздник отмечают тысячи людей: те, кому вернули жизнь, сохранили здоровье и помогли в трудную минуту.Примите добрые пожелания успехов в работе, понимания близких, признательности пациентов, уважения в обществе!Крепкого вам здоровья, мира и счастья!Сергей Леонидович Тимкин, главный врач ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»