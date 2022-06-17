В рамках ПМЭФ Александр Авдеев пообщался с вице-президентом по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрием Сапрыкиным. Стороны обсудили вопросы поддержки технологических стартапов.

В рамках ПМЭФ Александр Авдеев пообщался с вице-президентом по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрием Сапрыкиным. Стороны обсудили вопросы поддержки технологических стартапов.«Договорились, что сформируем стратегическую сессию с представителями нашего бизнеса, госуниверситета, молодёжью, готовой продвигать свои проекты. «Сколково» даст возможность на льготных условиях выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», – резюмировал итоги встречи врио губернатора.