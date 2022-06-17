19 июня - День медицинского работника.

Как обстоят дела в региональной медицине, накануне профессионального праздника рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Артём Осипов.В новых условиях День медицинского работника стал особенно значим для всех нас. Сегодня медики - герои, будничная работа которых связана с постоянным риском. С честью приняв на себя удар пандемии нового коронавируса, медицинские работники продолжают исполнять повседневные обязанности, осваивать современные направления. В 2021 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 14 737 жителей области. Это абсолютный максимум за все предыдущие годы.Приоритетная задачаДепартамент здравоохранения совместно с администрацией области ведут большую работу по развитию отрасли. Несмотря на все сложности, внедряют современные методы лечения и диагностики заболеваний, укрепляется кадровый потенциал, строят и ремонтируют объекты здравоохранения, обновляют оборудование и автотранспорт.Приоритетной задачей остаётся реализация нацпроекта «Здравоохранение».- Наша главная цель - улучшить качество оказания медицинской помощи и создать благоприятные условия труда специалистам, - говорит Артём Осипов.Поддержка из федерального бюджета подкрепляется областными бюджетными средствами. Так, в 2022 году на развитие здравоохранения области дополнительно из регионального бюджета выделили 1,2 млрд рублей.Доступное качествоВ регионе продолжают реализовывать региональную программу модернизации первичного звена по нацпроекту. Её цель - улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тыс. человек.Сейчас в области 318 ФАПов и 67 амбулаторий обслуживают свыше 235 тыс. сельских жителей. Продолжают ремонтировать и строить новые объекты.В 2022-2025 годах капитально отремонтируют Уршельскую районную больницу. В Курловскую районную больницу в 2022 году поставят аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов.По региональной программе «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта в 2022 году в Центральной городской больнице г. Коврова капитально отремонтировали детскую поликлинику.Запланировали построить инфекционный корпус на территории детской областной больницы. Кроме того, строят детскую поликлинику в Муроме.В Собинке также начнут стро­ить взрослую поликлинику со станцией скорой помощи и капитально отремонтируют стационар. По программе модернизации первичного звена здравоохранения создать поликлинику планируют и в Кольчугине.Материальную базу продолжают обновлять и в областном центре. Активно строят современный инфекционный корпус на территории ОКБ. В феврале в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи г. Владимира открыли современную кислородную станцию.В течение года планируют открыть ещё несколько кислородных станций.После многолетнего перерыва в ноябре 2020 года возобновили регулярные вылеты санитарной авиации. По нацпроекту построили 2 вертолётные площадки на территории Областной клинической больницы и Областной детской клинической больницы.Жизненно важноНа особом контроле администрации - программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». На модернизацию онкослужбы до конца 2024 года из федерального бюджета направят свыше1,5 млрд руб.В рамках нацпроекта для повышения уровня доступности специализированной медпомощи для пациентов с онкологическими диагнозами создали центры амбулаторной онкологической помощи во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, Александрове и Киржаче.В первом квартале 2022 года в амбулаторные онкоцентры области направили 4257 пациентов, у 509 из них выявили злокачественные новообразования. Почти половина заболеваний - на начальной стадии, что существенно повышает шансы на благоприятный исход. 1290 человек прошли курсы химиотерапии в дневном стационаре.Цифровая медицинаВ нашей области успешно внедряют единый цифровой контур в региональном здравоохранении. Летом все государственные медицинские организации региона должны перейти на новую цифровую платформу - Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это позволит подключиться к федеральному регистру льготного лекарственного обеспечения и эффективно контролировать процесс по каждому получателю льготных лекарств.Специализированная информационная система должна заработать на полную мощность в августе.По федеральному проекту «ЗдравКонтроль» создали медицинские чаты для помощи пациентам в мессенджере «Телеграм»: организации здравоохранения города Владимира; медицинские организации региона за исключением тех, что находятся на территории областного центра. Писать обращения в чаты можно в будние дни (с понедельника по пятницу) с 08:00 до 18:00.В центре вниманияКадровый вопрос остаётся приоритетным для национального здравоохранения. В регионе разработали программу, которая уже действует, по закреплению медицинских кадров.В 2020 году ввели единовременную компенсационную выплату - 2 млн руб. врачам первичного звена, прибывающим в крупные города, благодаря которой удалось привлечь 74 участковых врача. Например, в Детскую поликлинику № 1 г. Владимира прибыло 15 участковых педиатров, что позволило кардинально уменьшить остроту кадрового вопроса. В Городскую больницу № 4 г. Владимира» пришли 14 участковых врачей. Как результат - первичное звено там практически укомплектовали.С 2021 года ввели единовременную компенсационную выплату - 2 млн руб. врачам бригад скорой помощи и 1 млн руб. фельдшерам и медицинским сестрам-анестезисткам скорой медицинской помощи, прибывающим в крупные города. В 2021 году приехали 9 врачей, 49 фельдшеров и 2 медицинские сестры-анестезистки.Реализуется программа льготной медицинской ипотеки, разработали и другие меры привлечения специалистов.Благодаря комплексному государственному подходу кадровую ситуацию в региональном здравоохранении удалось стабилизировать. Сейчас в государственных учреждениях работают 3712 врачей, более 10 тыс. медработников среднего звена и 2 тыс. младших медработников.Медицинская отрасль активно развивается, область продолжает выполнять все взятые на себя социальные обязательства, чтобы медицина была удобной и доступной для всех.С Днём медицинского работника!Несмотря на то, что в медицинскую практику постоянно внедряют современную технику, ни один, даже самый современный, прибор не может заменить профессионализма и мастерства медицинских работников, чуткого и внимательного отношения к пациенту, заложенного в традициях отечественной медицины.Сердечно поздравляю всех, кто по зову сердца связал свою судьбу с благородной профессией медика! Своим ежедневным трудом, высоким чувством ответственности и долга, добротой и милосердием вы поддерживаете высокое звание медицинского работника.Ваша профессия не знает праздников и выходных, вы постоянно находитесь на передовой, каждый день помогая людям.Желаю вам всегда сохранять вдохновение и творческий подъем, энергию и оптимизм. Пусть в достижении высоких и гуманных целей вам всегда сопутствуют успех и удача. Пусть ваше здоровье будет крепким, дух - сильным, а жизнь - счастливой!Артём Осипов, исполняющий обязанности директораобластного департамента здравоохраненияВладимирской области