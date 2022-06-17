Спикер Госдумы Вячеслав Володин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с губернатором северной столицы Александром Бегловым.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с губернатором северной столицы Александром Бегловым.Володин и Беглов обсудили развитие Санкт-Петербурга. Речь шла о необходимых для этого законодательных актах.Также Володин и Беглов договорились провести в северной столице осенью 2022 года выездное заседание Совета Госдумы.В Санкт-Петербурге парламентарии намерены обсудить развитие больших городов. Депутаты затронут вопросы транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, переработки твердых бытовых отходов.XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. В нем принимают участие представители более 90 стран. Главной темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире.