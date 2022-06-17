«Ростелеком» и VK представляют совместный эксклюзивный тарифный план «Облачный», который уже доступен для подключения в большинстве регионов России. Он объединяет высокоскоростной

«Ростелеком» и VK представляют совместный эксклюзивный тарифный план «Облачный», который уже доступен для подключения в большинстве регионов России. Он объединяет высокоскоростной домашний интернет от «Ростелекома» и память в Облаке. Каждый месяц персональное хранилище файлов, доступное пользователю тарифа, будет увеличиваться на 1 Тб (до максимума — 12 Тб). Таким образом, две российские компании — лидеры в