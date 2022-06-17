В новой школе в селе Остафьево смогут учиться до 750 детей.

В новой школе в селе Остафьево смогут учиться до 750 детей.Современные школы разительно отличаются от тех, что строили раньше, ведь сегодня архитекторы создают уникальные дизайн-проекты. К строительству таких объектов подходят с креативом, ведь в нынешний общеобразовательных учреждениях выращивается поколение будущего.Так, в селе Остафьево, что находится в поселении Рязановское, построят школу на 750 мест. Площадь здания составит около 13 тысяч квадратных метров. Объект возведут на территории крупного жилого комплекса. В качестве проектировщика выступает ООО "Сфера-Мск".При отделке фасада рабочие будут использовать светлую и серую штукатурку, клинкерную плитку темно-серого и желтого цвета, а также темный керамогранит. Как сообщается на сайте столичного Стройкомплекса, вход в здание станет доминантой. Его увидят с любой точки."Облик здания сформируется за счет сочетания простых прямоугольных объемов разной этажности, выполненных в едином стиле. В школе будут учиться дети, начиная с младших классов", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Здание школы будет состоять из нескольких блоков: один – для младших классов, другой – для средних, и еще один – для старших. В центральном блоке будут находиться лабораторно-исследовательский комплекс, зрительный зал, кабинет логопеда и столовая.Также отмечается, что для спортивных занятий учащиеся будут посещать отдельный блок школы или спортивный сектор на улице. Для детей создадут волейбольную и баскетбольную площадки, участки для занятий легкой атлетикой, бега и общеразвивающих упражнений.Школа станет особенной еще и потому, что рядом будут учебно-опытная зона с огородом и экологической тропой, площадь для проведения общественных собраний и игровые зоны.К слову, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) столицы становятся более привлекательными для жизни, ведь Новая Москва хорошеет с каждым годом. За последние 10 лет социальная и транспортная инфраструктуры развились существенно.Ранее сообщалось о строительстве 150 километров дорог в ТиНАО. Слова мэра Москвы Сергея Собянина "Дни.ру".