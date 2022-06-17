Материальный ущерб взыскали судебные приставы.

Судебные приставы взыскали с бывшего директора психоневрологического интерната 500 тысяч рублей штрафа, к которому женщину приговорил суд.Предыстория такова. Занимая свой пост, она решила воспользоваться своим служебным положением и получить незаконную прибыль. Женщина потребовала от подчиненных передать ей деньги, предназначенные для покупки инвентаря. Необходимые вещи она приобрела на одном из оптовых рынков Москвы, а разницу оставила себе.«Для сокрытия следов преступления руководитель закупила пустые товарные чеки и накладные, содержащие поддельные печати частных предпринимателей и юридических лиц, и заставила сотрудников заполнить документы», - рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.В результате за хищение аферистка получила условный срок. Взысканием материального ущерба занялись сотрудники ведомства. У злоумышленницы арестовали часть имущества и деньги на счетах. В конце концов она погасила долги перед государством. Деньги перечислены в пользу интерната.