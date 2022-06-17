Восстановление экспонатов ведётся за счёт средств музея.

В Суздале началась реставрация Музея деревянного зодчества. Владимиро-Суздальский музей-заповедник проводит их собственными силами.«У амбара и на трех домах полностью заменена кровля. Привезли материал для ремонта и прокладки дорожек. Запланированы работы на оставшихся домах и на ряде хозпостроек. После разработки проектной документации приступим к реставрации церквей», - пояснили в ВСМЗ.Восстановление экспонатов ведётся за счёт средств музея.