Напомним, что инициаторами идеи было Владимирское региональное отделение «Союза машиностроителей России»

Законодательное Собрание Владимирской области 30 июня рассмотрит законопроект о присвоении Коврову статуса «Города трудовой доблести». Предварительно вопрос рассмотрели на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению. Депутаты рекомендовали коллегам утвердить закон.Все необходимые процедуры пройдены. Ранее российская академия наук подготовила экспертное заключение о наличии оснований для присвоения городу оружейников почётного звания.«Факты трудовой доблести и награждений трудящихся промышленных предприятий Коврова подтверждаются документами военных лет, материалами центральной и местной печати», — пишут в РАН.В годы Великой Отечественной войны здесь работали оборонные заводы и фабрики. Конструкторы разрабатывали новые виды оружия, в госпиталях лечили и выхаживали раненых бойцов. Размещались эвакуированные из блокадного Ленинграда.Напомним, что инициаторами идеи было Владимирское региональное отделение «Союза машиностроителей России». Онлайн-петицию поддержали 33 тысячи ковровчан.- Жители Коврова своим трудом внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Все работали не покладая рук не только за себя, но и «за того парня». Кстати, именно в Коврове родилась инициатива создания молодежных рабочих бригад, которую подхватили по всей стране. Дух патриотизма, трудового энтузиазма до сих пор живет в ковровчанах. Считаю, справедливым, если это почётное звание прибавится к другому почетному званию «Город воинской славы». Наша команда во главе с Еленой Фоминой и Анатолием Зотовым, депутатами горсовета, прилагает все усилия, чтобы Ковров получил заслуженную награду за свои трудовые подвиги - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.