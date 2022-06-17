Петушинский районный суд удовлетворил иск владельца Sony PlayStation 5 Digital Edition о замене консоли к «Сони Электроникс», заблокировавшей сервис для загрузки игр, из-за чего приставка фактически стала

Петушинский районный суд удовлетворил иск владельца Sony PlayStation 5 Digital Edition о замене консоли к «Сони Электроникс», заблокировавшей сервис для загрузки игр, из-за чего приставка фактически стала бесполезной. Все дело в том, что с 10 марта 2022 года через сетевой магазин «PlayStation Store» невозможно приобрести игры, оплачивая их картами российских банков. Так как модель истца