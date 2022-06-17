Врио губернатора встретился с представителями республики в рамках ПМЭФ.

В рамках ПМЭФ-2022 Александр Авдеев встретился с министром торговли и промышленности Египта Невин Гамеа и послом республики в России Назихом Эльнаггари. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества.В 2021 году внешнеторговый оборот с африканским государством составил 27,8 млн долларов США. Рост составил более 37%. Владимирский регион поставляет партнёрам фанеру и панели. Из страны фараонов импортируется стекловолокно и мучные изделия.«Необходимо обменяться деловыми миссиями. Помимо торговых отношений, видим перспективы в обмене туристическими потоками. В Египет люди едут за жаркой погодой и красивым морем, мы – предлагаем гостям прикоснуться к древней истории Руси», – отметил Александр Авдеев.