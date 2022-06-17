Владимирский государственный университет, Ижевский государственный технический университет и 13 промышленных предприятий Владимирской области и Удмуртской Республики вошли в созданный Межрегиональный промышленный кластер «ИКСЭл».

Трёхстороннее соглашение о развитии Межрегионального промышленного кластера «Инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл» подписано 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). В состав кластера вошли Владимирский государственный университет, Ижевский государственный технический университет и 13 промышленных предприятий Владимирской области и Удмуртской Республики.Это должно помочь в привлечении перспективных молодых специалистов на производство, а также развитии компетенции в области инновации и науки.«Программа развития кластера предусматривает реализацию совместных проектов его участников до 2026 года. Объём инвестиций оценивается в 300 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Добавим, что соглашение подписали глава Владимирской области Александр Авдеев, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко.