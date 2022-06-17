Соглашение об этом подписали Александр Авдеев и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Александр Авдеев и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова подписали соглашение, по которому 230 тысяч квадратных метров завода «Точмаш» передадут под региональные инвестпроекты. Ранее площади были высвобождены после концентрации производственных мощностей предприятия.«На территории «Точмаша» есть вся необходимая инфраструктура и отличный транспортный потенциал. Рядом – Рпенский проезд и М-12. Площадка призвана стать одной из опор особой экономической зоны «Владимир». Мы планируем создать её на территории областного центра, Александровского и Киржачского районов», – подчеркнул врио губернатора.Наталья Никипелова добавила, что благодаря опыту Владимирской области в использовании экономических льгот и комплексу мер господдержки участок станет привлекательной площадкой для бизнеса.