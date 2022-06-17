Каток, по всей видимости, закроется навсегда.

Во Владимире может закрыться каток в ледовом дворце «Полярис». Владельцы планируют перепрофилировать его под детский досуговый центр.«Собственник не видит здесь ледового комплекса. Да и оборудование, насколько я знаю, уже изношено, много чего нужно докупать», - пояснил директор департамента спорта Алексей Сипач.Напомним, что спортивный объект построен в 2008 году. Впервые из-за финансовых проблем лёд в «Полярисе» растопили на лето в мае 2019 года, когда он потерял часть бюджетных средств.