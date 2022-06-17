26-летний водитель грузовика опрокинулся на обочину и врезался в столб на Пекинке в черте города Владимира днем 17 июня. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили во владимирскую БСП,

26-летний водитель грузовика опрокинулся на обочину и врезался в столб на Пекинке в черте города Владимира днем 17 июня. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили во владимирскую БСП, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, около 11:15 на участке трассы М-7, проходящей через Владимир, водитель самосвала Shacman, ехавший в сторону Нижнего Новгорода, опрокинулся на проезжую часть и