Он остался жив.

Во Владимире вечером 16 июня пассажирский автобус сбил человека. ДТП произошло на пешеходном переходе.В районе остановки «Сады» в микрорайоне Доброе, переходя дорогу по «зебре» мужчина попал под колеса машины.Как сообщают очевидцы, пешеход вёл себя не совсем адекватно, плюс в это время шёл дождь, что ухудшало видимость и увеличивало тормозной путь.На место аварии прибыли медики. Пострадавший остался жив. На месте работали сотрудники полиции. Подробности происшествия уточняются.