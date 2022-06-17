Спустя семь лет возобновит работу комплекс на Студёной горе. Второй спуск планируется оборудовать на огуречной горе.

Во Владимире появятся две горнолыжные трассы. Спустя семь лет возобновит работу комплекс на Студёной горе. Второй спуск планируется оборудовать на огуречной горе. Об этом рассказал директор департамента спорта Алексей Сипач.«По Студёной горе — ожидается, что она откроется в ноябре. Прорабатываем вопросы с инвестором. Могут возникнуть проблемы с закупкой импортного оборудования, но вопросы решаются», - уточнил он.Второй спортивный объект могут запустить на склоне в районе комбината «Тепличный».«Сейчас решается земельный вопрос. Часть участка находится в частной собственности, часть - в областной, часть — в городской. Важно обследовать территорию и понять, могут ли там быть оползни, нет ли там скрытой воды. Если обследование покажет, что можно размещать спуск, то к зиме 2023 года он будет открыт», - резюмировал Сипач.