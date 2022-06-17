Во Владимире завели уголовное дело на сотрудников Владимирского государственного университета, подозреваемых в хищении 11 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура 17 июня. По

Во Владимире завели уголовное дело на сотрудников Владимирского государственного университета, подозреваемых в хищении 11 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура 17 июня. По версии следствия, трое сотрудников университета заключили четыре договора на проведение работ по закупке оборудования и специального ПО, однако подрядчик не выполнил работу, что не помешало работникам ВлГУ принять невыполненные работы, стоимостью