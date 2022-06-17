Наивысший балл на ЕГЭ по химии получили 13 человек из 669. Всего в стране более 600 стобалльников по этому предмету. Отличный результат по литературе получил только один выпускник из 304. В

Наивысший балл на ЕГЭ по химии получили 13 человек из 669. Всего в стране более 600 стобалльников по этому предмету. Отличный результат по литературе получил только один выпускник из 304. В департаменте образования отметили, что в этом году ЕГЭ впервые проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Заявляется, что им установлены новые