Единый государственный экзамен по русскому языку во Владимирской области сдавали больше 5000 выпускников, из которых чуть больше 20% получили от 81 до 100 баллов. Наивысший результат смогли

Единый государственный экзамен по русскому языку во Владимирской области сдавали больше 5000 выпускников, из которых чуть больше 20% получили от 81 до 100 баллов. Наивысший результат смогли набрать только 14 сдающих ЕГЭ: 10 человек из Владимира, 3 из Гусь-Хрустального и 1 из Коврова. Департамент образования сообщает, что средний тестовый балл по области по этому предмету