16 июня на Петербургском международном экономическом форуме делегация Владимирской области во главе с врио губернатора Авдеевым посетила научно-производственное предприятие «Алмаз» в

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме делегация Владимирской области во главе с врио губернатора Авдеевым посетила научно-производственное предприятие «Алмаз» в городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом. Это отечественная организация производит по собственным технологиям искусственные алмазы. Представители 33 региона ознакомились с проектом “Алмазная долина”, который по плану Минпромторга может быть реализован в городе Карабаново на площадке питерского