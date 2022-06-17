Инвестиции будут многоступенчатыми. В будущем они будут наращиваться. Часть предприятия будет запущена в течение года. Для выхода на проектную мощность заводу потребуется несколько лет - к 2027 году.

Во Владимирской области в создание «Алмазной долины» вложат 9 млрд рублей. Она будет производить искусственные алмазы для микросхем, электроники, инструментов и станкостроения. Соглашение подписали Александр Авдеев, генеральный директор ООО «НПК «Алмаз» Валерий Афиногенов и гендиректор АО «Механика» Госкорпорации «Ростех» Михаил Кийко.Компания «Механика» выступит в качестве научно-исследовательского центра с привлечением компетенций «ВНИИАЛМАЗ». НПК «Алмаз» станет индустриальным партнёром. В качестве технологических участников планируется привлечь ведущие научно-исследовательские институты страны.Предприятия будут выпускать оптические и лазерные элементы, теплоотводы, рентгеновские линзы, зеркала и микроволновую оптику, электронные ключи, СВЧ-переключатели, алмазный режущий, буровой и механообрабатывающий инструмент, радиационные детекторы и мониторы, составляющие для квантовых компьютеров, квантовые алмазы.«Александровский район выступит одной из опорных площадок наравне с киржачским технопарком «ИКСЭл» и владимирской промплощадкой «Точмаш», - добавил глава региона.Инвестиции будут многоступенчатыми. В будущем они будут наращиваться. Часть предприятия будет запущена в течение года. Для выхода на проектную мощность заводу потребуется несколько лет - к 2027 году.