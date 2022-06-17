ВТБ считает необходимым усилить контроль над дропперами – физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу ..

ВТБ считает необходимым усилить контроль над дропперами – физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снять деньги через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2022.ВТБ принимает участие в совместной работе с ЦБ РФ по повышению эффективности противодействию действиям дропперов и отмечает эффективность предложенных мер защиты. В частности, теперь подозрительные операции на счета, которые находятся в базе данных дропперов ЦБ РФ, будут приостанавливаться до момента подтверждения их легитимности клиентом. При этом даже после получения подтверждения зачисление денег будет производиться только после двухдневного «периода охлаждения», в ходе которого клиент сможет отозвать платеж.По оценке ВТБ, эта мера наравне с обязательной блокировкой дистанционных каналов обслуживания дропперов из базы данных ЦБ позволит снизить их активность, в том числе в области социальной инженерии. Еще одной действенной мерой может стать ограничение возможности снятия денег со счетов дропперов в отделениях. По словам Анатолия Печатникова, средний чек операций дропперов сегодня уже превышает 250 тысяч рублей, и с начала прошлого года ВТБ выявил свыше 25 тысяч дропперов. В результате превентивной блокировки их счетов спасено более 1,5 млрд рублей.ВТБ также предлагает усилить борьбу с подменными номерами и фишингом в интернете. По оценке банка, необходимо изменить процесс регистрации пользователей у операторов связи, подтверждая ее с помощью электронной подписи (УКЭП) или на портале Госуслуг (ЕПГУ). Это позволит исключить оформление виртуальных АТС с возможностью использования подменных номеров, поскольку конечный пользователь всегда будет идентифицирован. Подобная верификация необходима и при регистрации доменного адреса в интернете для оперативной блокировки мошеннических ресурсов. Как отметил Анатолий Печатников, банк ВТБ (ПАО) готовит соответствующие поправки к действующим нормативным актам и готовится направить их на рассмотрение в Правительство и Госдуму.«ВТБ ведет большую работу по противодействию мошенничеству, активно взаимодействуя с регулятором. Ранее мы заявляли о необходимости создания единой базы дропперов и приостановки подозрительных переводов. Чтобы этот механизм был более эффективным, важно исключить все «лазейки», в том числе заблокировав возможное физическое обналичивание средств дропперов в офисе. В сфере телефонного мошенничества и фишинга мы считаем критично важным обеспечить полную идентификацию любого абонента или владельца интернет-ресурса. Это позволит клиентам в случае финансовых потерь предъявить претензии конкретному физическому или юридическому лицу. Соответствующие поправки мы сейчас обсуждаем с органами власти и рассчитываем, что они позволят в значительной мере решить вопрос финансового мошенничества, который давно стал одной из крупнейших угроз для банковского сектора», – заявил Анатолий Печатников.По оценке ВТБ, с января по май этого года активность мошенников в социальных сетях снизилась в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом число телефонных атак продолжает расти. В мае банк зафиксировал их пиковую активность с начала года: число обращений клиентов в контакт-центр и чат банка о звонках злоумышленников выросло на 70% к апрелю, превысив 640 тысяч. С начала года банк предотвратил более 770 тысяч попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов. Это почти в 2 раза превышает результат пяти месяцев прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 12 млрд рублей.