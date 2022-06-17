Напомним, что инициаторами идеи было Владимирское региональное отделение «Союза машиностроителей России»

Законодательное Собрание Владимирской области 30 июня рассмотрит законопроект о присвоении Коврову статуса «Города трудовой доблести». Предварительно вопрос рассмотрели на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению. Депутаты рекомендовали коллегам утвердить закон.Все необходимые процедуры пройдены. Ранее российская академия наук экспертное заключение о наличии оснований для присвоения городу оружейников почётного звания.«Факты трудовой доблести и награждений трудящихся промышленных предприятий Коврова подтверждаются документами военных лет, материалами центральной и местной печати», — пишут в РАН.В годы Великой Отечественной войны здесь работали оборонные заводы и фабрики. Конструкторы разрабатывали новые виды оружия, в госпиталях лечили и выхаживали раненых бойцов. Размещались эвакуированные из блокадного Ленинграда.Напомним, что инициаторами идеи было Владимирское региональное отделение «Союза машиностроителей России». Онлайн-петицию поддержали 33 тысячи ковровчан.