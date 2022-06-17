В течение недели после вступления решения в законную силу приставку должны заменить на рабочую. В противном случае фирма будет платить компенсацию - по 500 рублей в сутки.

Житель Петушков выиграл суд с АО «Сони Электроникс» из-за неисправной приставки PlayStation 5 Digital Edition. Владелец требовал заменить товар и выплатить неустойку.Напомним, что с 10 марта покупка видеоигр через онлайн-магазин PlayStation Store российскими пользователями больше недоступна, что свидетельствует о невозможности использования товара.Представители Sony заявили, что компания не является надлежащим ответчиком, а исполнение требований истца невозможно из-за санкций. Однако, как говорится, покупатель всегда прав. Фемида встала на сторону клиента. В течение недели после вступления решения в законную силу приставку должны заменить на рабочую. В противном случае фирма будет платить компенсацию - по 500 рублей в сутки.В целом по стране ещё 28 «счастливых» обладателей PlayStation подали в суд на изготовителя. Они просят вернуть доступ к PlayStation Store и компенсировать многомиллионный моральный вред.