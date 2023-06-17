Лето – время для чтения захватывающих книг: от детективов и фэнтези до свежего прочтения классики известными актерами в аудиоформате. Вместе с сервисом электронных книг Литрес Дни.ру собрали самые горячие книги для самого жаркого лета. Читать что-то новое или слушать хорошо забытое старое? Выбор за вами.

Лето – время для чтения захватывающих книг: от детективов и фэнтези до свежего прочтенияклассики известными актерами в аудиоформате. Вместе с сервисомэлектронных книг Литрес "Дни.ру" собрали самые горячие книги для самого жаркого лета.Читать что-то новое илислушать хорошо забытое старое? Выбор за вами.Писатель Майк Омер когда-то создавал компьютерные игры, а потом нашел себя в литературе. Хотя, бэкграунд Омера сказывается на его романах — все они напоминают увлекательные квесты. "Тринадцатая карта" — это ироничный детектив, в котором автор посмеивается над приверженцами эзотерики, но в то же время задается вопрос: а вдруг магия существует? Как иначе объяснить странное убийство, произошедшее в центре Нью-Йорка? В своей квартире найдена мертвой пожилая гадалка таро Жаклин Мьюн. Дело расследует парочка детективов Ханна Шор и Бернард Глэдвин, привыкшие разбираться с уличными перестрелками и разборками мафиози. Теперь же они оказываются в загадочном жилище гадалки, окруженные множеством непонятных предметов, талисманов и благовоний. Вскоре выясняется, что к Жаклин обращалась половина города — от влиятельных политиков до мелких мошенников. Все они обращались за гаданием на таро… А что если какое-то из предсказаний гадалки стало причиной убийства? И почему Жаклин не предвидела собственную смерть? Полицейским придется найти ответы на эти вопросы.Новинка для всех поклонниковАлисы и ее сюрреалистических путешествий — культовая сказка Льюиса Кэролла"Алиса в Зазеркалье" вышла в свет в формате аудиокниги, озвученной популярной российской актрисой ЛюбовьюАксеновой. Выразительные интонации, правильнаярасстановка акцентов и прекрасное музыкальное сопровождение создают полныйэффект присутствия — вы будто отправляетесь в мир зеркал вместе с Алисой,гуляете по Таинственному лесу, путешествуете во времени и спасаете своего другаБезумного шляпника. Удивительно, насколько красочный мир сумел создать автор,"спрятав" в тексте множество философских и научных концепций. Слушайтевнимательно всей семьей дома или в машине — эта книга никогда не надоедает.Бестселлер японского писателя Котаро Исака ужестал одной из главных литературных сенсаций в Европе и США. Это динамичнаякровавая драма в духе Тарантино, в которой переплетаются судьбы несколькихгероев: как кузнечики они носятся по неоновому Токио в попытках спасти своюжизнь. Центральный персонаж Судзуки — школьный учитель, чью жену жестоко убили.Он мечтает отомстить, однако кто-то его опережает — Судзуки видит своимиглазами, как киллер, расправившийся с его супругой, погибает под колесамимашины. Учитель намерен выяснить, кто же на самом деле виноват в смерти егожены, однако онсам того не осознавая попадает в лапы якудза. Хиёко, помощница главаря мафии, играет с Судзуки, каккошка с мышкой. Не меньшую опасность представляют Кит, с легкостью доводящийлюдей до самоубийства, и Цикада — киллер-психопат, использующий только холодноеоружие. Жизни всех персонажей тесным образом переплетаются, и каждый из нихпытается выбраться из этой истории. Но события развиваются стремительно и самымтрагичным образом для всех "кузнечиков".Повесть Джерома К.Джерома — безупречный пример утонченного английского юмора. Даже если вы ужезнакомы с этим произведением из школьной программы, то все равно получитеудовольствие от новой аудиокниги. Текст читает известный телеведущий АнтонКомолов — в его исполнении забавные реплики трех английских джентльменов звучатособенно остроумно. Во время трехдневной поездкина лодке с героями случаетсямножество нелепых инцидентов, которые они сопровождают уморительнымикомментариями. Интересно, что прототипы главных персонажей — это сам писатель идва его закадычных друга.Увлекательный фэнтези-роман для выросшихфанатов Гарри Поттера. Книга стала бестселлером New York Times и была выпущенав аудио-формате для тех, кто предпочитает знакомиться с новинками литературы вмашине, на пробежке или за домашними делами. В центре сюжета — тайноеАлександрийское общество, максимально закрытое и престижное, — в нем собираютсясильные мира сего. Чем-то напоминает Масонскую ложу, но лишь с той разницей,что александрийцами становятся только могущественные маги. Членство в этомордене гарантирует власть, деньги и, разумеется, самые полезные связи. Каждыйгод шесть талантливых волшебников соревнуются за одно вакантное место вАлександрийском обществе — для этого им приходится идти по головам, убивать иобманывать, предавать друзей и собственные принципы. Добавьте к этому интриги,эротические сцены и ярких персонажей, у каждого из которых есть своя "фишка".Роман получился очень кинематографичным — мы уже ждем экранизацию!По специальному промокоду вы получите 20% скидку на Литрес Абонемент. С ним можно ежемесячно брать себе электронную или аудиокнигу стоимостью до 700 рублей из самого большого в России каталога, включая новинки и бестселлеры, а также получить две книги из специальной подборки.