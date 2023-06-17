Лето – время для чтения захватывающих книг: от детективов и фэнтези до свежего прочтения
классики известными актерами в аудиоформате. Вместе с сервисом
электронных книг Литрес Дни.ру собрали самые горячие книги для самого жаркого лета.
Читать что-то новое или
слушать хорошо забытое старое? Выбор за вами.
Лето – время для чтения захватывающих книг: от детективов и фэнтези до свежего прочтения
классики известными актерами в аудиоформате. Вместе с сервисом
электронных книг Литрес "Дни.ру" собрали самые горячие книги для самого жаркого лета.
Читать что-то новое или
слушать хорошо забытое старое? Выбор за вами.
Писатель Майк Омер когда-то создавал компьютерные игры, а потом нашел себя в литературе. Хотя, бэкграунд Омера сказывается на его романах — все они напоминают увлекательные квесты. "Тринадцатая карта" — это ироничный детектив, в котором автор посмеивается над приверженцами эзотерики, но в то же время задается вопрос: а вдруг магия существует? Как иначе объяснить странное убийство, произошедшее в центре Нью-Йорка? В своей квартире найдена мертвой пожилая гадалка таро Жаклин Мьюн. Дело расследует парочка детективов Ханна Шор и Бернард Глэдвин, привыкшие разбираться с уличными перестрелками и разборками мафиози. Теперь же они оказываются в загадочном жилище гадалки, окруженные множеством непонятных предметов, талисманов и благовоний. Вскоре выясняется, что к Жаклин обращалась половина города — от влиятельных политиков до мелких мошенников. Все они обращались за гаданием на таро… А что если какое-то из предсказаний гадалки стало причиной убийства? И почему Жаклин не предвидела собственную смерть? Полицейским придется найти ответы на эти вопросы.
Новинка для всех поклонников
Алисы и ее сюрреалистических путешествий — культовая сказка Льюиса Кэролла
"Алиса в Зазеркалье" вышла в свет в формате аудиокниги, озвученной популярной российской актрисой Любовью
Аксеновой. Выразительные интонации, правильная
расстановка акцентов и прекрасное музыкальное сопровождение создают полный
эффект присутствия — вы будто отправляетесь в мир зеркал вместе с Алисой,
гуляете по Таинственному лесу, путешествуете во времени и спасаете своего друга
Безумного шляпника. Удивительно, насколько красочный мир сумел создать автор,
"спрятав" в тексте множество философских и научных концепций. Слушайте
внимательно всей семьей дома или в машине — эта книга никогда не надоедает.
Бестселлер японского писателя Котаро Исака уже
стал одной из главных литературных сенсаций в Европе и США. Это динамичная
кровавая драма в духе Тарантино, в которой переплетаются судьбы нескольких
героев: как кузнечики они носятся по неоновому Токио в попытках спасти свою
жизнь. Центральный персонаж Судзуки — школьный учитель, чью жену жестоко убили.
Он мечтает отомстить, однако кто-то его опережает — Судзуки видит своими
глазами, как киллер, расправившийся с его супругой, погибает под колесами
машины. Учитель намерен выяснить, кто же на самом деле виноват в смерти его
жены, однако он
сам того не осознавая попадает в лапы якудза. Хиёко, помощница главаря мафии, играет с Судзуки, как
кошка с мышкой. Не меньшую опасность представляют Кит, с легкостью доводящий
людей до самоубийства, и Цикада — киллер-психопат, использующий только холодное
оружие. Жизни всех персонажей тесным образом переплетаются, и каждый из них
пытается выбраться из этой истории. Но события развиваются стремительно и самым
трагичным образом для всех "кузнечиков".
Повесть Джерома К.
Джерома — безупречный пример утонченного английского юмора. Даже если вы уже
знакомы с этим произведением из школьной программы, то все равно получите
удовольствие от новой аудиокниги. Текст читает известный телеведущий Антон
Комолов — в его исполнении забавные реплики трех английских джентльменов звучат
особенно остроумно. Во время трехдневной поездки
на лодке с героями случается
множество нелепых инцидентов, которые они сопровождают уморительными
комментариями. Интересно, что прототипы главных персонажей — это сам писатель и
два его закадычных друга.
Увлекательный фэнтези-роман для выросших
фанатов Гарри Поттера. Книга стала бестселлером New York Times и была выпущена
в аудио-формате для тех, кто предпочитает знакомиться с новинками литературы в
машине, на пробежке или за домашними делами. В центре сюжета — тайное
Александрийское общество, максимально закрытое и престижное, — в нем собираются
сильные мира сего. Чем-то напоминает Масонскую ложу, но лишь с той разницей,
что александрийцами становятся только могущественные маги. Членство в этом
ордене гарантирует власть, деньги и, разумеется, самые полезные связи. Каждый
год шесть талантливых волшебников соревнуются за одно вакантное место в
Александрийском обществе — для этого им приходится идти по головам, убивать и
обманывать, предавать друзей и собственные принципы. Добавьте к этому интриги,
эротические сцены и ярких персонажей, у каждого из которых есть своя "фишка".
Роман получился очень кинематографичным — мы уже ждем экранизацию!
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