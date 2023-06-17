Стилист Рогов рассказал о трудностях работы с исполнителем.

Стилист Рогов рассказал о трудностях работы с исполнителем.Скандалы вокруг Филиппа Киркорова не перестают утихать. На этот раз в центре внимания оказался его стиль. Стилист Александр Рогов, который занимается образом многих знаменитостей, раскритиковал образ поп-короля на премии Жара Music Awards.Критика стилиста вызвала недоумение у поклонников Филиппа Киркорова. Многие из них считают, что звезда выглядел на высоте и был одним из самых ярких гостей на мероприятии.Однако, Александр Рогов не остановился на критике образа Филиппа Киркорова. Он также высказал свои предположения относительно того, почему звезда вызывает страх у окружающих. По мнению стилиста, Филипп Киркоров не принимает критику и возненавидит тех, кто говорит ему правду.Несмотря на это, Александр Рогов признал, что Филипп Киркоров активно меняется и пробует новые жанры. Он также отметил, что звезда похудел и привел свою фигуру в порядок, что является большим достижением.Но несмотря на все изменения, Филипп Киркоров продолжает оставаться загадкой для многих. Стилист Александр Рогов признал, что работа с звездой была самой сложной в его карьере и что он до сих пор не понимает, что скрывается за ярким образом Филиппа Киркорова.Тем не менее, поклонники звезды продолжают следить за ее образом и ждут новых выходов на красную дорожку. Некоторые из них поддержали критику стилиста, а другие высказали свое недовольство его словами.