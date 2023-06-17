Такое мнение высказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Отношения с Западом сегодня напоминают бои без правил, но время игр прошло, Россия должна выстраивать новые правила и взаимодействовать с другими странами, кто готов именно к партнерским отношениям. Такое мнение высказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: на сессии ПМЭФ-2023 «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх», которая проходит при поддержке ВТБ.«Вы знаете, я этот фильм дважды смотрел. Есть огромная разница одна — мы тогда победили, потому что были правила. Международные четкие правила, которых придерживались, и это позволилонашей команде дважды переиграть, или доиграть этот матч и добиться успеха. Сегодня мы оказались в ситуации, когда этих правил нет. Скорее это бои без правил, скорее, которые идут. Поэтому в этом плане уже и не до игр», - сказал он.По мнению Костина, сегодня необходимо устанавливать новые правила сотрудничества в той части мира, «где нет санкций, нет запретов, где нет воровства денег и активов: то, что произошло с Центральным банком, с нашим банком, с другими нашими коллегами, которые попали под санкции».Главная проблема, сказал глава банка, не только банковского сектора, но и экономики страны в целом сейчас заключается в международных расчетах. «Огромные сдвиги есть. Тем не менее, здесь еще очень многое надо сделать. Большие надежды на ту работу, которую проводят банки под руководством Центрального банка по созданию цифрового рубля. Он фактически уже создан. Мне кажется, это сегодня очень перспективное направление с помощью блокчейн технологий – создание многосторонней системы расчётов, основанной на цифровых валютах», - подчеркнул Костин.