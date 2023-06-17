Банк России анонсировал поступление новых сторублевок во Владимирскую область. Владимирцам начали...

Банк России анонсировал поступление новых сторублевок во Владимирскую область.Владимирцам начали попадаться новые сторублевые купюры. Банкнота поступила в обращение еще в прошлом году, но только сейчас входит в активный денежный оборот. Новые "сторублевки" будут постепенно заменять старые - ветхие - купюры образца 1997 года. Как выглядит новая банкнота и как она защищена от подделки, рассказали в региональном отделении Банка России.Купюра оливково-оранжевого цвета. На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Банкнота оснащена защитными элементами. Это водяные знаки, микроизображения и микротекст, видимые только в лупу, "ныряющая" защитная нить (ее можно почувствовать на ощупь), переливающаяся цифра "сто" и символ рубля с «кипп-эффектом» (его видно и не видно, в зависимости от того, под каким углом смотреть на купюру). Обновленные сторублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно и находиться в обращении наравне со старыми деньгами, пояснили в ЦБ.