Сейчас оба доктора в отпуске, но скоро вернутся на передовую в медицинский батальон.

Медики-добровольцы из Владимирской области награждены почётным знаком губернатора «Честь и доблесть». Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Их получили два врача, которые сейчас служат в зоне СВО. Сейчас оба доктора в отпуске, но скоро вернутся на передовую в медицинский батальон.«Всем необходимым полевой госпиталь обеспечен. Наш медбатальон работает слаженно и чётко, как часы, независимо от количества раненых и сложности ранений», – отметили они.Специалисты также добавили, что в госпитале всегда требуются руки: и врачи, и средний медперсонал, и санитары.