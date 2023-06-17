Фестиваль Богатырские игры снова пройдет во Владимирской области. Сегодня, 17 июня, на Соборной...

Фестиваль "Богатырские игры" снова пройдет во Владимирской области.Сегодня, 17 июня, на Соборной площади во Владимире уже в седьмой раз состоится фестиваль национальных видов спорта и боевых искусств "Богатырские игры", в этом году он пройдёт уже в седьмой раз. Начало в 14:00. Местные силачи и туристы смогут посостязаться в армрестлинге, силе удара, сразиться на мечах, в русской игре в мяч и даже сдать нормы ГТО.Фото из архива ГТРК "Владимир"