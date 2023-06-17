Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил международный экономический форум. В...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил международный экономический форум.В северной столице продолжается международный экономический форум. Главное событие сегодняшнего дня- выступление Президента Владимира Путина, которое традиционно "строит" весь каркас отечественной экономики. Среди участников форума - и российские регионы. Какие соглашения уже подписала Владимирская область в Петербурге, расскажет Мария Платанюк.Экономические векторы берут уверенный старт на берегах Невы. Петербургский международный экономический форум- не только отражение мировой повестки, но и уверенный голос российских регионов. Делегацию Владимирской области в северной столице возглавил губернатор Александр Авдеев. Результат- важнейшие инвестконтракты. Сферы: от сельского хозяйства и высокотехнологичного производства до транспорта.Соглашение- между правительством региона, РЖД и логистической группой "Адмирал" прокладывает путь на Восток. Направление- приоритет, подчёркивает губернатор Александр Авдеев. В Петушинском районе близ станции Болдино появится мультимодальный терминал. Цель проекта-привлечь дополнительные объёмы грузов, улучшить транспортную доступность, дать дополнительный импульс региональной экономике.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Все регионы, находящиеся непосредственно на этой оси, либо прилегающие, вовлечены в то, чтобы стать частью этого коридора. Обмена продукцией, сырьём, в том числе и пассажиропоток, который пойдёт по этому направлению, это оченьважно. Мы все ждём, когда стартует, запустится полноценно трасса М-12, когда заработает полноценно восточный полигон железной дороги.Область давно шагнула "в цифру". Вместе со Сбербанком будет развивать проекты социальных сервисов. Важнейшая ниша- лизинг. Владимирская область- лидер Центрального Федерального округа по лизинговым объёмам- после Москвы и Московской области.Лизинг подвижного состава- новые возможности для дорожного строительства, общественного транспорта, ЖКХ, малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Те сервисы, которые предлагают коллеги из Сбера нужны для того, чтобы в целом поднимать экономику региона. И предлагать и людям и бизнесу нужные услуги. Мы подписали как раз с лизинговой компанией, которая задействована в том, чтобы представлять лучшие лизинговые услуги для тех компаний, которые занимаются переоснащением и технологического оборудования, и транспорта.Ещё одно ключевое соглашение- с опорным банком Госкорпорации Ростех. "Новикомбанк" примет участие в инновационном развитии региональной промышленности, организует финансирование для технического перевооружения. Стабильным остаётся курс на развитие гособоронзаказа.В соглашении с Минэкономразвития (подписи под документом поставили Денис Мантуров и Александр Авдеев) предусматривает работу по сохранению художественных народных промыслов. Гордости нашего региона. На совместном заседании комиссий Госсовета России полдпред Президента в ЦФО Игорь Щёголев отметил: Владимирская область одной из первых в стране внедрила так называемый "инвестиционный стандарт".Из новых проектов, решение о создании которых принято в рамках международного экономического форума- технопарк "Плазар" в областном центре, индустриальный парк на территории особой экономической зоны "Владимир" в Киржаче, завод газобетонных блоков в Кольчугинском районе, отделочных материалов в Камешкове, производство козьего молока в Селивановском районе. Каждой территории это даст главное- новые рабочие места.Мария Платанюк, Владимир Лебедев "Вести-Владимир".